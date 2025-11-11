https://news.day.az/azerinews/1794661.html Çin ABŞ-yə nadir torpaq elementlərinin ixracı üçün yeni mexanizm tətbiq edir Çin ABŞ-yə nadir torpaq metallarının sadələşdirilmiş tədarükü sistemini yaradır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, Çin bunun üçün VEU (yoxlanılmış son istifadəçi sistemi) mexanizmindən istifadə etmək istəyir.
Çin ABŞ-yə nadir torpaq metallarının sadələşdirilmiş tədarükü sistemini yaradır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Məlumata görə, Çin bunun üçün VEU (yoxlanılmış son istifadəçi sistemi) mexanizmindən istifadə etmək istəyir.
Bu mexanizm vasitəsilə nadir torpaq materiallarının ABŞ ordusu üçün tədarükünü istisna etməklə Birləşmiş Ştatlara ixracı ilə bağlı Vaşinqtonun şərtlərini yerinə yetirmək mümkün olacaq.
