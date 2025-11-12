https://news.day.az/azerinews/1794770.html Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Gürcüstandakı təyyarə qəzasında 20 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqləyib Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanda C-130 nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 20 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqləyib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında paylaşılıb.
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Gürcüstandakı təyyarə qəzasında 20 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqləyib
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanda C-130 nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 20 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqləyib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında paylaşılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре