Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Gürcüstandakı təyyarə qəzasında 20 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqləyib

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanda C-130 nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 20 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqləyib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında paylaşılıb.