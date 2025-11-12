https://news.day.az/azerinews/1794773.html Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev 12 Noyabr - Konstitusiya Günü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO
Prezident İlham Əliyev Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"12 Noyabr - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Günü".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре