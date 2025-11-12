Hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına dəyişiklik edildi

Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarının məbləğlərində dəyişikliklər edilib.

Milli.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.