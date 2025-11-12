https://news.day.az/azerinews/1794801.html Hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına dəyişiklik edildi Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarının məbləğlərində dəyişikliklər edilib. Milli.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.
