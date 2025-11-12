AAYDA Bakı-Qazax avtomobil yolundakı tıxacların səbəbini açıqladı
Hazırda Bakı-Qazax avtomobil yolunda təmir işləri hissə-hissə aparılır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirilib.
O qeyd edib ki, əgər 100 kilometrlik yolda təmir aparılacaqsa, əvvəlcə 10 kilometrində iş gedir.
"Belə olduqda, ikitərəfli istiqamətdə məhdudiyyət tətbiq edilən yolda sürücülərin əks yollara çıxması halları müşahidə edilir. Bu halda tıxac yaranır. Halbuki sürüclər nizamlı hərəkətə, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etsələr hərəkət daha asan icra edilər".
Qurum rəsmisi bildirib ki, həmin əraziyə kifayət qədər axın var, yəni sözügedən yol magistraldır.
A.Nəcəfli vurğulayıb ki, AAYDA tərəfindən işlər açıq hava şəratində və intensiv hərəkət olan şəraitdə, tətbiq olunmuş qrafikə əsasən aparılır:
"Hazırda işlərin nə zaman yekunlaşacağını demək mümkün deyil. Maksimum dərəcədə ərazidə işlərin tezliklə yekunlaşması üçün çalışılır. Təmir işləri də nəticədə sürücülərin rahatlığı üçündür, bu səbəbdən hazırda müəyyən tıxac və digər maneələrin olması gözlənilən idi",- deyə qurumdan əlavə olunub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən "Böyük İpək yolu"nun tərkib hissəsi olan M2 Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunda təmir işlərinə cari ilin avqustunda başlanılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре