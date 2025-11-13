https://news.day.az/azerinews/1795090.html Bakı metrosunun çıxışlarından biri bağlandı - FOTO Bakı Metropoliteni QSC "Nərimanov" stansiyasının 4-cü keçid çıxışında divar üzlüklərinin bərpası işlərinə başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə QSC məlumat yayıb. Qurum təmir müddətində sərnişinlərdən müvəqqəti olaraq 5 saylı çıxışdan istifadə etmələrini xahiş edir. İşlərin noyabrın sonunadək tamamlanması nəzərdə tutulur.
