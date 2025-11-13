Bakı metrosunun çıxışlarından biri bağlandı

Bakı Metropoliteni QSC "Nərimanov" stansiyasının 4-cü keçid çıxışında divar üzlüklərinin bərpası işlərinə başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə QSC məlumat yayıb.

Qurum təmir müddətində sərnişinlərdən müvəqqəti olaraq 5 saylı çıxışdan istifadə etmələrini xahiş edir.

İşlərin noyabrın sonunadək tamamlanması nəzərdə tutulur.