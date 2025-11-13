https://news.day.az/azerinews/1795093.html Bakıda məşhur restoranda PARTLAYIŞ - Ölən var Bakıda restoranda partlayış olub. Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə bir neçə gün əvvəl Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən "La Villa" restoranında qeydə alınıb. Restoranın mətbəxində baş vermiş partlayışda Məlahət Cəfərova xəsarət alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən qadın dünən orada ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılr.
