Bel ağrısını azaldan təbii üsullar
Bel ağrısının bir neçə səbəbi ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ağrılar bel nahiyəsində əzələlərin gərilməsi, soyuq havanın təsiri və müxtəlif xəstəliklər səbəbindən yarana bilər.
Bel nahiyəsində ağrı hiss olunduqda bir çox insanın ağlına ilk gələn üsul ağrıkəsici dərmanlardan istifadə etmək olsa da, bu dərmanlar çox vaxt gözlənilən effekti vermir.
Bəzi təbii üsullar bel ağrılarından qurtulmağa kömək edir:
Zəncəfil və zeytun yağı: Zəncəfilin təbii iltihabəleyhinə xüsusiyyətləri əzələlərdəki gərginliyi azaldır. Təzə zəncəfil suyu və ya toz zəncəfili ilıq zeytun yağı ilə qarışdıraraq bel nahiyəsinə masajla tətbiq etmək olar. Bu qarışım qan dövranını sürətləndirir və əzələ ağrılarının azalmasına kömək edir. Daimi istifadə edildikdə əzələlərin boşaldığı və ağrının azaldığı hiss olunur.
Nanə yağı: Nanə yağının tərkibindəki mentol sayəsində soyuducu təsiri var və əzələləri rahatladır. Bir neçə damcı nanə yağını kokos yağı və ya zeytun yağı ilə qarışdırıb bel nahiyəsinə masajla sürtmək əzələ iltihabını azaldır və ağrı hiss edilən sahədə rahatlıq yaradır. Həftədə bir neçə dəfə tətbiq edildikdə nəzərəçarpacaq dərəcədə yüngüllük hiss olunur.
Epsom duzu: Epsom duzu maqneziumla zəngindir və əzələləri boşaldıcı təsiri ilə tanınır. İlıq vannaya bir stəkan Epsom duzu əlavə edib 15-20 dəqiqə bu suda dincəlmək kifayətdir. Bu, əzələlərin boşalmasına və bel nahiyəsindəki gərginliyin azalmasına kömək edir. Daimi istifadə ağrını azaldır və ümumi rahatlama təmin edir.
İsti dəsmal: İstilik tətbiqi əzələlərdə yaranan spazm və gərginliyi azaltmaqda çox təsirlidir. Təmiz bir dəsmalı isti suya batırıb sıxdıqdan sonra ağrıyan nahiyəyə 15-20 dəqiqə ərzində qoymaq lazımdır. Bu, həmin bölgədə qan dövranını artıraraq əzələlərin rahatlamasına səbəb olur. Xüsusilə uzun müddət oturmaqdan yaranan bel ağrılarında effektiv üsuldur.
