İbrahim Borçalı 2 milyon manatlıq ziyana düşdü

Müğənni İbrahim Borçalı xaricdə qurduğu biznesə görə ziyana düşüb.

Day.Az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, "İbo şou"da danışıb.

İfaçı deyib ki, onun zərəri 1 milyon dollardan çox olub:

"Biznesdə 2 milyon manata yaxın pul itirmişəm. Azərbaycanda qursaydım, alınardı.

Ona görə deyirlər, qıraqda olan sənin deyil". 