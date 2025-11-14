https://news.day.az/azerinews/1795304.html İbrahim Borçalı 2 milyon manatlıq ziyana düşdü Müğənni İbrahim Borçalı xaricdə qurduğu biznesə görə ziyana düşüb. Day.Az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, "İbo şou"da danışıb. İfaçı deyib ki, onun zərəri 1 milyon dollardan çox olub: "Biznesdə 2 milyon manata yaxın pul itirmişəm. Azərbaycanda qursaydım, alınardı. Ona görə deyirlər, qıraqda olan sənin deyil".
İbrahim Borçalı 2 milyon manatlıq ziyana düşdü
Müğənni İbrahim Borçalı xaricdə qurduğu biznesə görə ziyana düşüb.
Day.Az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, "İbo şou"da danışıb.
İfaçı deyib ki, onun zərəri 1 milyon dollardan çox olub:
"Biznesdə 2 milyon manata yaxın pul itirmişəm. Azərbaycanda qursaydım, alınardı.
Ona görə deyirlər, qıraqda olan sənin deyil".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре