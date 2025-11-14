AYNA-nın beynəlxalq daşımalar üçün operatorlar altsistemi genişləndirilib - FƏRMAN
AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, informasiya sisteminə daxil olan "beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorlarının uçotunun aparılması ilə yanaşı, operatorlara kvota ilə müəyyən edilmiş, xarici ölkələrin ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirmək üçün elektron qaydada mübadilə edilən xarici ölkələrin "İcazə" blanklarının və əldə edilən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun çoxtərəfli qısamüddətli (aylıq) və çoxtərəfli illik "İcazə" blanklarının (jurnallarının) elektron qaydada verilməsini də təmin edəcək.
Belə ki, "İcazə" terminindən istifadə standartlaşdırılıb, illik və qısamüddətli icazələr qısamüddətli (aylıq) və çoxtərəfli illik "İcazə" blankları kimi ifadə olunur. Xarici ölkələrdə beynəlxalq avtomobil daşımaları üçün verilən "İcazə" blanklarının və jurnallarının elektron qaydada verilməsi proseduru aydınlaşdırılıb.
Operatorlara verilən "İcazə" blankları və onların uçotu da sistemə əlavə edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре