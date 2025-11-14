https://news.day.az/azerinews/1795467.html Altay Göyüşov Baş Prokurorluğa çağırıldı Altay Göyüşov da Baş Prokurorluğa çağırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İctimai Televiziya məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, təqsirləndirilən Göyüşov Altay Rəşid oğlu bu il noyabrın 21-də 16:00-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən Baş Prokurorluğun İstintaq Baş İdarəsinə gəlməlidir.
