Altay Göyüşov Baş Prokurorluğa çağırıldı

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İctimai Televiziya məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, təqsirləndirilən Göyüşov Altay Rəşid oğlu bu il noyabrın 21-də 16:00-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 160 ünvanında yerləşən Baş Prokurorluğun İstintaq Baş İdarəsinə gəlməlidir.