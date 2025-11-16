https://news.day.az/azerinews/1795776.html Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya əməkdaşlıq formatına qoşulmaq qərarına görə minnətdarlığını bildirib Azərbaycanın Mərkəzi Asiya əməkdaşlıq formatına qoşulmaq qərarına görə hörmətli həmkarlarıma təşəkkür etmək istəyirəm. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
Azərbaycanın Mərkəzi Asiya əməkdaşlıq formatına qoşulmaq qərarına görə hörmətli həmkarlarıma təşəkkür etmək istəyirəm.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
"Bu qərar bir daha münasibətlərimizin dostluq və qardaşlıq xarakterini təsdiqləyir və geniş coğrafi ərazidə əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinə töhfə verəcək", - deyə dövlət başçısı bildirib.
