Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya əməkdaşlıq formatına qoşulmaq qərarına görə minnətdarlığını bildirib

Azərbaycanın Mərkəzi Asiya əməkdaşlıq formatına qoşulmaq qərarına görə hörmətli həmkarlarıma təşəkkür etmək istəyirəm.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxışı zamanı bildirib.

"Bu qərar bir daha münasibətlərimizin dostluq və qardaşlıq xarakterini təsdiqləyir və geniş coğrafi ərazidə əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsinə töhfə verəcək", - deyə dövlət başçısı bildirib.

