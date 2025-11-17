https://news.day.az/azerinews/1795923.html Türkiyədə 4 bal gücündə zəlzələ olub Türkiyənin Balıkəsir şəhərinin Sındırı rayonunda səhər saat 4:32-də 4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu məlumatı Türkiyənin Fəlakət və Təcili Yardım İdarəsi (AFAD) sosial media səhifəsində paylaşıb. Zəlzələ 6 km dərinlikdə baş verib.
Türkiyədə 4 bal gücündə zəlzələ olub
Türkiyənin Balıkəsir şəhərinin Sındırı rayonunda səhər saat 4:32-də 4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu məlumatı Türkiyənin Fəlakət və Təcili Yardım İdarəsi (AFAD) sosial media səhifəsində paylaşıb.
Zəlzələ 6 km dərinlikdə baş verib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре