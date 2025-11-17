Türkiyədə 4 bal gücündə zəlzələ olub

Türkiyənin Balıkəsir şəhərinin Sındırı rayonunda səhər saat 4:32-də 4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu məlumatı Türkiyənin Fəlakət və Təcili Yardım İdarəsi (AFAD) sosial media səhifəsində paylaşıb.

Zəlzələ 6 km dərinlikdə baş verib.