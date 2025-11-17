https://news.day.az/azerinews/1795943.html Əməkdar artistin mühafizəçiyə hərəkəti DİQQƏT ÇƏKDİ - VİDEO Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin mühafizəçiyə reaksiyası gündəm olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclislərin birində baş verən hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə yaradıb. Belə ki, səhnəyə sevdiyi sənətçi ilə şəkil çəkdirmək üçün qalxan gəncə mühafizəçi mane olmağa çalışıb.
Əməkdar artistin mühafizəçiyə hərəkəti DİQQƏT ÇƏKDİ - VİDEO
Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin mühafizəçiyə reaksiyası gündəm olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məclislərin birində baş verən hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə yaradıb.
Belə ki, səhnəyə sevdiyi sənətçi ilə şəkil çəkdirmək üçün qalxan gəncə mühafizəçi mane olmağa çalışıb.
Görüntülərdə Mətanət İsgəndərlinin həmin an dərhal müdaxilə etdiyi əks olunub. O, mühafizəçini uzaqlaşdıraraq gəncə yaxınlaşıb və onun istədiyi kimi şəkil çəkdirməsinə şərait yaradıb.
Hadisə sənətçinin səmimiyyəti və fanatlarına göstərdiyi münasibət kimi sosial mediada müsbət qarşılanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре