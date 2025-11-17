Xəzər dənizinin dibi ilə çəkiləcək fiber-optik kabelin istehsalına başlanılıb - Nazir müavini
Hazırda Xəzər dənizində kabelin keçəcəyi dib ərazisində marşurutun analizləri yekunlaşıb. Yaxın zamanlarda bu işləri həyata keçirən şirkət tərəfindən hesabat layihəni həyata keçirən operatorlara təqdim ediləcək.
Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiya İnkişafı Konfransı (WTDC-25) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, kabelin istehsalı 2026-cı ilin yay aylarına qədər bitəcək və gələn ilin həmin dövründə nəzərdə tutulmuş marşurut üzrə Qazaxıstandan Azərbaycana Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik kabel xətti çəkiləcək:
"Gələn ilin sonunadək kabelin çəkilişi üzrə işlərin yekunlaşması və kabelin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur".
