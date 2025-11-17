https://news.day.az/azerinews/1796052.html Bakıya bu tarixlərdə qar yağacaq - PROQNOZ Bu il hava mülayim keçir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, noyabrın 17-si olmasına baxmayaraq havanın temperaturu gündüz 20 dərəcəyə yaxındır. Bəs bakıya ilk qar nə vaxt yağacaq? Hər zaman dəqiq proqnozları ilə tanınan "accuweather"in məlumatına görə bu il Bakıya qar yağması proqnozlaşdırılmır.
Bakıya bu tarixlərdə qar yağacaq - PROQNOZ
Bu il hava mülayim keçir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, noyabrın 17-si olmasına baxmayaraq havanın temperaturu gündüz 20 dərəcəyə yaxındır.
Bəs bakıya ilk qar nə vaxt yağacaq?
Hər zaman dəqiq proqnozları ilə tanınan "accuweather"in məlumatına görə bu il Bakıya qar yağması proqnozlaşdırılmır.
Bakıya ilk qarın gələn ilin yanvar ayının 30-u və Fevral ayının 6-7-8 tarixlərində yağacağı gözlənilir.
