Tramp sabah Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsini qəbul edəcək

ABŞ Prezidenti Donald Tramp sabah Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd ibn Salman əl-Səudu qəbul edəcək.

Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

 

Görüşün gündəliyi barədə əlavə detallar açıqlanmayıb.