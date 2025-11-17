https://news.day.az/azerinews/1796130.html Tramp sabah Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsini qəbul edəcək ABŞ Prezidenti Donald Tramp sabah Ağ Evdə Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd ibn Salman əl-Səudu qəbul edəcək. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir. Görüşün gündəliyi barədə əlavə detallar açıqlanmayıb.
