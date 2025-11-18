https://news.day.az/azerinews/1796186.html Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, o, ötən gecə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əməkdar artist bur müddət əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
