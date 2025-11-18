Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər.

Qeyd edək ki, Y.Muradov uzun müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.