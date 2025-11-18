https://news.day.az/azerinews/1796243.html Bakıda "Milçək yağışı" - VİDEO Bakıda milçəklərin sayı artıb. Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə Türkan qəsəbəsində bu hal daha çox müşahidə olunur. Avtomobillərin üzərinə və evlərin içinə kütləvi şəkildə milçəklərin dolması sakinlərə ciddi narahatlıq verir. Hazırda milçəklərin kəskin şəkildə çoxalmasının səbəbi isə hələlik müəyyən edilməyib.
