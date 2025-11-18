Sabahın hava PROQNOZU
Noyabrın 19-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 10 dərəcədən 14 dərəcəyədək, gündüz 17 dərəcədən 22 dərəcəyədək olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.
Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 7 dərəcədən 11 dərəcəyədək, gündüz 17 dərəcədən 21 dərəcəyədək, dağlarda gecə 0 dərəcədən 4 dərəcəyədək, gündüz 7 dərəcədən 12 dərəcəyədək olacaq.
