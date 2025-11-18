Sudan gələn kəskin xlor qoxusu ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
Son günlər Bakıətrafı qəsəbələrdə içməli suda güclü xlor qoxusunun hiss edilməsi sakinlər arasında narahatlıq yaradıb. Bir çoxları suyun dadında və iyində əvvəlkindən daha çox xlor və ya kimyəvi qatqı olduğunu bildirib. Bu vəziyyət ictimai müzakirələrdə suyun keyfiyyəti ilə bağlı suallar doğurub.
Day.Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı "Bizim.Media"ya açıqlama verən İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti bildirir ki, xlorun qoxu normativi mövcud deyil. Xlorun miqdarı yalnız laboratoriya və ya portativ ölçü cihazları ilə müəyyən edilir.
Qurumun məlumatına görə, mövsüm dəyişikliyi zamanı suda xlor qoxusunun hiss olunması adi haldır:
"Yaz-yaydan payız-qışa və ya əksinə keçid dövrlərində sudan spesifik xlor iyi gəlməsi normaldır. Bu, xlorun normadan artıq verilməsi demək deyil".
Bildirilib ki, Mərkəzi Laboratoriya və Ceyranbatan kimyəvi-bakterioloji laboratoriyası tərəfindən xlor qalığı göstəricisinə gündəlik nəzarət həyata keçirilir. Hər bir xlorlama məntəqəsində isə bu ölçmələr saatlıq aparılır.
Qurumun sözlərinə görə, xlorun normadan artıq vurulması ehtimalı istisnadır və belə bir vəziyyətin baş verməsi mümkün deyil:
"Xlor qoxusu yalnız mövsümi temperatur dəyişikliyi ilə bağlıdır. Narahatlığa əsas yoxdur".
