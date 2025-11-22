Arif Buzovnalı vəfat etdi

Şair, qəzəlxan Arif Buzovnalı vəfat edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya mərhumun yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, o bu gün yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.