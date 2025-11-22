https://news.day.az/azerinews/1797153.html Arif Buzovnalı vəfat etdi Şair, qəzəlxan Arif Buzovnalı vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya mərhumun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, o bu gün yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.
Arif Buzovnalı vəfat etdi
Şair, qəzəlxan Arif Buzovnalı vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya mərhumun yaxınları məlumat verib.
Bildirilib ki, o bu gün yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре