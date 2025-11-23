Bu üsulla ömrümüz 150 il olacaq - yeni preparat
Çinin "Lonvi Biosciences" laboratoriyasının alimləri insan ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək yeni preparat hazırladıqlarını bildiriblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, yeni dərman üzüm çəyirdəyi ekstraktında olan xüsusi bir birləşməyə əsaslanır. Preparatın məqsədi orqanizmdə "zombi hüceyrələr" kimi tanınan - bölünməsini dayandırmış, lakin toxumalarda iltihab və yaşlanma prosesini sürətləndirən hüceyrələri məhv etməkdir.
Şirkət nümayəndələri iddia ediblər ki, preparatın tətbiqi yaşlanma prosesini ləngidə və insan ömrünü xeyli uzada bilər:
"150 ilədək yaşamaq tamamilə realdır. Bir neçə ildən sonra bu, reallığa çevriləcək", - deyə şirkət bildirib.
Mütəxəssislər hazırkı mərhələdə dərman üzərində klinik və laborator araşdırmaların davam etdiyini, ilkin nəticələrin isə ümidverici olduğunu vurğulayıblar.
