Partlayışın baş verdiyi bina hazırda bu vəziyyətdədir - VİDEO
Bakının Nərimanov rayonunda partlayış baş verən ofisdə xilasetmə itləri ilə birgə axtarış işləri aparılır.
Day.Az xəbər verir ki, dağıntılar altında qalanların olma ehtimalı var. Əraziyə axtarış briqadası və xüsusi təlim görmüş itlər cəlb edilib.
TƏBİB-in yaydığı ilkin məlumata görə, hadisə nəticəsində 5 nəfər yaralanıb.
Xatırladaq ki, partlayış səhər saatlarında Ə.Rəcəbli küçəsində yerləşən "AFEN Plaza" biznes mərkəzində qeydə alınıb.
Binanın son görüntüləri yayılıb:
