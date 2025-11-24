https://news.day.az/azerinews/1797448.html “Yeni salınan yola görə binaya yeraltı qaz sızıb” - Plaza sahibi "Hesab edirlər ki, hadisə qazsızmasından baş verib. Amma bu binada qaz yoxdur". Day.Az xəbər verir ki, bunu "Qafqazinfo"ya açıqlamasında "AFEN Plaza"nın sahibi Əbülfət Əliyev deyib. Plaza sahibi hesab edir ki, binanın qarşısına yeni salınan yolda çəkilən qaz xəttində zədələnmə olub. Bunun nəticəsində binaya yeraltı qaz sızıb.
“Yeni salınan yola görə binaya yeraltı qaz sızıb” - Plaza sahibi
"Hesab edirlər ki, hadisə qazsızmasından baş verib. Amma bu binada qaz yoxdur".
Day.Az xəbər verir ki, bunu "Qafqazinfo"ya açıqlamasında "AFEN Plaza"nın sahibi Əbülfət Əliyev deyib.
Plaza sahibi hesab edir ki, binanın qarşısına yeni salınan yolda çəkilən qaz xəttində zədələnmə olub. Bunun nəticəsində binaya yeraltı qaz sızıb.
Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən "AFEN Plaza" biznes mərkəzində güclü partlayış baş verib. TƏBİB-in yaydığı ilkin məlumata görə, hadisə nəticəsində 5 nəfər yaralanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре