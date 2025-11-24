https://news.day.az/azerinews/1797464.html AYNA-dan qadın avtobus sürücüləri ilə bağlı MÜHÜM AÇIQLAMA Bu çox məsuliyyətli işdir. AYNA tərəfindən təşkil edilən təlimlərdə iştirak etdik. Təlimin müddəti 3 ay oldu. Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında bu gün avtobus sürücüsü kimi fəaliyyətə başlayan Xalidə Səmədova deyib. O bildirib ki, hazırda 36 yaşı var. "Ailəm də bu işə başlamağıma çox dəstək oldu.
AYNA-dan qadın avtobus sürücüləri ilə bağlı MÜHÜM AÇIQLAMA
Bu çox məsuliyyətli işdir. AYNA tərəfindən təşkil edilən təlimlərdə iştirak etdik. Təlimin müddəti 3 ay oldu.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında bu gün avtobus sürücüsü kimi fəaliyyətə başlayan Xalidə Səmədova deyib.
O bildirib ki, hazırda 36 yaşı var.
"Ailəm də bu işə başlamağıma çox dəstək oldu. Sürücülük uşaqlıq arzum olub. Düşünürəm ki, sərnişinlər qadın olduğum üçün sürücülük qabiliyyətimdən şübhə etməyəcəklər. Bu işi kişi bacarırsa qadın da bacarar",- deyə o əlavə edib.
