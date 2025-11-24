https://news.day.az/azerinews/1797559.html Aysun keçmiş ərindən danışan Elgizi belə susdurdu Müğənni Aysun İsmayılova Elgiz Əkbərin verilişinin qonağı olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, aparıcının keçmiş vəkil əri barədə sualını cavabsız qoyub. "Onun haqqında danışmaq istəmirəm, çünki artıq öz ailəsi var. O mövzuya toxunsam, ayıb olar. Yalnızca övladımın atasıdır, bu qədər...
Aysun keçmiş ərindən danışan Elgizi belə susdurdu
Müğənni Aysun İsmayılova Elgiz Əkbərin verilişinin qonağı olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, aparıcının keçmiş vəkil əri barədə sualını cavabsız qoyub.
"Onun haqqında danışmaq istəmirəm, çünki artıq öz ailəsi var. O mövzuya toxunsam, ayıb olar. Yalnızca övladımın atasıdır, bu qədər...
Niyə tez evlənməsi barədə sualı onun özünə verərəsiniz. Mənim fikir bildirməyim doğru deyil".
İsmayılovanın göstərdiyi rekasiya sosial media izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре