Aysun keçmiş ərindən danışan Elgizi belə susdurdu

Müğənni Aysun İsmayılova Elgiz Əkbərin verilişinin qonağı olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, aparıcının keçmiş vəkil əri barədə sualını cavabsız qoyub.

"Onun haqqında danışmaq istəmirəm, çünki artıq öz ailəsi var. O mövzuya toxunsam, ayıb olar. Yalnızca övladımın atasıdır, bu qədər...

Niyə tez evlənməsi barədə sualı onun özünə verərəsiniz. Mənim fikir bildirməyim doğru deyil". 

İsmayılovanın göstərdiyi rekasiya sosial media izləyiciləri tərəfindən bəyənilib.