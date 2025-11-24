Bakının bu ərazisində binadakı yanğın söndürülüb

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəli Qaşqay küçəsində çoxmərtəbəli binada mənzildə baş vermiş yanğın FHN-in qüvvələri tərəfindən genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

xxx

16:48

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəli Qaşqay küçəsində çoxmərtəbəli binada mənzildə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub və dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir.