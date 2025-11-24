https://news.day.az/azerinews/1797568.html Sabahdan Bakının yarısında 5 gün su olmayacaq - XƏBƏRDARLIQ Sabahdan Bakıda və Xırdalanda 5 gün suyun verilməsində fasilələr olacaq. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Bakının Xəzər, Yasamal, Sabunçu, Xətai rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun, o cümlədən Xırdalan şəhərinin bəzi ərazilərinə suyun verilməsində fasilələr yaranacaq.
Sabahdan Bakının yarısında 5 gün su olmayacaq - XƏBƏRDARLIQ
Sabahdan Bakıda və Xırdalanda 5 gün suyun verilməsində fasilələr olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Bakının Xəzər, Yasamal, Sabunçu, Xətai rayonlarının, eləcə də Abşeron rayonunun, o cümlədən Xırdalan şəhərinin bəzi ərazilərinə suyun verilməsində fasilələr yaranacaq.
Fasilələr Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərində aparılan işlərlə əlaqədardır.
Noyabrın 29-dan etibarən isə suyun verlişi adi rejimdə bərpa olunacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре