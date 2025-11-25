https://news.day.az/azerinews/1797915.html Ukrayna və Rusiya sülh razılaşmasına yaxındırlar - Tramp Ukrayna və Rusiya sülh razılaşmasına yaxındırlar. Day.Az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şükranlıq günü ərəfəsində Ağ Evdə təşkil olunan tədbirdə çıxışı zamanı söyləyib. "Bu, əlbəttə ki, çətin prosesdir. Amma düşünürəm ki, bunu bacaracağıq və razılaşmaya yaxınlaşmışıq.
