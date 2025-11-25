Ukrayna və Rusiya sülh razılaşmasına yaxındırlar - Tramp

Ukrayna və Rusiya sülh razılaşmasına yaxındırlar.

Day.Az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şükranlıq günü ərəfəsində Ağ Evdə təşkil olunan tədbirdə çıxışı zamanı söyləyib.

"Bu, əlbəttə ki, çətin prosesdir. Amma düşünürəm ki, bunu bacaracağıq və razılaşmaya yaxınlaşmışıq. Əslində bunun daha tez mümkün olacağını zənn edirdim", - Tramp qeyd edib.