Dəsmallardakı lentlərin əsl məqsədi açıqlandı
Əl-üz dəsmallarının üzərindəki düz, parlaq və bəzəkli lentlərin sadəcə dekorativ olmadığı, əksinə dəsmalın ömrünü uzadan kritik bir struktur funksiyası daşıdığı ortaya çıxıb. Tekstil mühəndisləri bildirir ki, bu xətt dəsmalın dayanıqlılığını artırmaq üçün xüsusi hazırlanır və keyfiyyətli dəsmalların əvəzolunmaz hissəsidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həmin xətlər dəsmalın formasını qoruyan xüsusi toxuma texnikası ilə hazırlanır. Dəsmalın əsas səthi suyu udan yumşaq iliklərdən ibarət olur, xətli hissə isə daha sıx və möhkəm toxunuşla istehsal edilir. Bu fərqli struktur, parçanın gərilmə nöqtələrini tarazlayaraq, dəsmalın tez-tez yuyulma zamanı deformasiya olmasının qarşısını alır.
Dəsmalların ən çox zədələnən hissələri kənarlar və asma nöqtələridir. Lentlər həmin bölgələrə əlavə möhkəmlik verərək, uzanma və liflərin açılmasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Paltaryuyanın yüksək temperatur və intensiv dövretməsinə tab gətirən bu zolaqlar dəsmalın uzun müddət ilk günkü formasını saxlamasına imkan verir.
Keyfiyyətli dəsmal seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır?
Lentin möhkəm, sıx toxunmuş və düzgün formada olmasına diqqət edin.
Pambıq parça lifli olduğu üçün həm möhkəm, həm də yumşaq dəsmal üçün ideal seçimdir.
Dəsmalları ilıq su ilə yumaq, yumşaldıcıdan çəkinmək və mümkün olduqda hava ilə qurutmaq tövsiyə olunur.
