Yasamalda polkovniki maşın vurub öldürdü - FOTO
Noyabrın 24-ü Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki 80 yaşlı Nadir Həsənbala oğlu Məmmədov bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, o, Yasamal rayonu ərazisində yolu keçərkən avtomobil vurması nəticəsində xəsarət alıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş N.Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Mərhum bu gün Cəlilabadda dəfn ediləcək.
