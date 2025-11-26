İstanbulda güclü qar gözlənilir - Bakıda da yağacaq? - TARİX
Türkiyənin meteoroloji mütəxəssislərin son qiymətləndirmələrinə görə, İstanbulda uzun müddətdir gözlənilən qar yağışının tarixləri dəqiqləşib. Proqnozlara əsasən, şəhərdə ilk karla qarışıq yağış 14-19 yanvar tarixləri arasında müşahidə olunacaq. Bu dövrdə daha çox sahil və mərkəz rayonlarda sulu qar şəklində yağıntıların olacağı bildirilir.
Day.Az Türkiyə məbuatına istinadən xəbər verir ki, əsas və daha təsirli qar yağışının isə 5-6 fevral tarixlərində şəhər mərkəzinə çatacağı gözlənilir. Mütəxəssislər həmin günlərdə İstanbulun yüksək əraziləri və qərb rayonlarında 10-20 santimetr, mərkəzi hissələrdə isə 1-5 santimetr qar örtüyü yaranma ehtimalının olduğunu bildirirlər. Havanın temperaturunun da bu tarixlərdə sıfırın altına enəcəyi proqnozlaşdırılır.
Soyuq hava Azərbaycan üçün nə vəd edir?
Türkiyə üzərinə gələn soyuq hava dalğasının bölgəyə təsiri fonunda Azərbaycanın hava şəraitində də müəyyən dəyişikliklərin ola biləcəyi istisna edilmir. Rəsmi məlumatlara əsasən, ölkənin iqlim xüsusiyyətlərinə görə qış mövsümü daha mülayim keçsə də, temperaturun enməsi və bəzi bölgələrdə yağış və sulu qar ehtimalı mövcuddur. Dağlıq rayonlarda qar ehtimalı daha yüksək qiymətləndirilir.
Hazırkı məlumatlara görə, Türkiyədə gözlənilən intensiv qar yağışı tarixlərində Azərbaycanda kəskin şaxta gözlənilmir, lakin havada nisbi soyuma və küləkli günlərin artması mümkündür.
Rəsmi qurumlar həm İstanbul, həm də region üzrə hava şəraiti ilə bağlı yenilənmiş proqnozların müntəzəm izlənməsini tövsiyə edir.
Qeyd edək ki, hər zaman dəqiq proqnozları ilə tanınan "accuweather"in məlumatına görə bu il Bakıya qar yağması proqnozlaşdırılmır.
Lakin Bakıya ilk qarın gələn ilin yanvar ayının 30-u və Fevral ayının 6-7-8 tarixlərində yağacağı gözlənilir.
İstanbulda da eyni tarixdə güclü qarın yağacağı qeyd edilib.
Elxan Əliyev
Day.Az
