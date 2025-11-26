Azərbaycan yaxın günlərdə Naxçıvandan keçən dəmir yolunun tikintisinə başlayacaq - RƏSMİ
Azərbaycan Naxçıvandan keçən dəmir yolunun təxminən 200 kilometrlik hissəsinin bərpası layihəsinin layihələndirilməsini başa çatdırmaq üzrədir və yaxın günlərdə tikinti işlərinə başlayır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev MDB ölkələrinin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının Bakıda keçirilən 83-cü iclasında çıxışı zamanı bildirib.
"Azərbaycan Naxçıvandan keçən təxminən 200 kilometrlik dəmir yolunun bərpası üzərində işləyir. Biz bu magistralların layihələndirilməsini başa çatdırırıq və yaxın vaxtlarda tikinti işlərinə başlayacağıq. Artıq bir neçə gündən sonra "Azərbaycan Dəmir Yolları" bu layihənin icrasına başlayacaq", - deyə nazir bildirib.
Nazir, həmçinin Şərq-Qərb istiqamətində, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm irəliləyişin əldə olunduğunu diqqətə çatdırıb.
