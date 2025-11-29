"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"da 52 gənc staj proqramına qəbul edilib - Onur Ocak
Bu gün dövlət qurumlarının, universitetlərin və sektor təmsilçilərinin bir araya gəldiyi karyera platformasında toplaşmışıq. Bu platformaların nə qədər önəmli olduğunun fərqindəyik.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri bu gün "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan"ın Baş texnologiya direktoru Onur Ocak "İKT Karyera Sərgisi 2025"də çıxışı zamanı səsləndirib.
O bildirib ki, Türkiyədə də bu cür təşəbbüslər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada sənaye, universitetlər və müxtəlif qurumlarla birlikdə ortaq hədəflərə yönəlmək, həmin hədəfləri müəyyənləşdirmək və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək imkanı əldə edirik:
"Bu fürsəti yaratdığı üçün bir daha İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinə təşəkkür edirəm. "Bayraktar Texnoloji Azərbaycan" olaraq fəaliyyətlərimizi yüksək texnologiyalar sahəsində davam etdiririk. Təhlükəsiz sistem proqram təminatı, süni intellekt, avtonom sistemlər, istehsal və sənaye əməliyyatları kimi geniş bir sahədə fəaliyyət göstəririk. Həmçinin, keçən il Türkiyədə böyük önəm verdiyimiz təcrübə proqramlarına artıq Azərbaycanda da başlamışıq. Bu proqramların çox faydalı olacağına inanırıq".
O qeyd edib ki, ötən il Azərbaycandan 775 müraciət arasından 52 gənci staj proqramına qəbul edilib və onlardan 15-i ilə çalışmağa başlanılıb.
"Bu prosesin xaricdə və İsveçdə olduğu kimi burada da ilboyu davam etməsi üçün universitetlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində işlər aparırıq", - deyə O.Ocak əlavə edib.
