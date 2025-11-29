Ödənişli yolda quraşdırılan radarlar “ağıllı nəzarət sistemi” ilə işləyəcək - FOTO
Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunda yeni radarlar və müşahidə kameraları quraşdırılıb.
Trend-in məlumatına görə, yeni radarlar və müşahidə kameraları hələki test rejimində işləyir.
Belə ki, poroses Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumu tərəfindən həyata keçirilir.
Ödənişli yolda quraşdırılan bu radarlar ən müasir "ağıllı nəzarət sistemi" ilə işləyir. Yeni texnoloji qurğular adi sürət ölçən cihazlardan fərqli olaraq, bir-biri ilə real vaxtda məlumat mübadiləsi aparır. Bu isə o deməkdir ki, eyni yol xəttində ardıcıl yerləşdirilən radarlar arasında məsafə nəzarətə götürülür və sürücü həmin iki nöqtə arasında sürət həddini aşarsa, sistem bunu dərhal qeydə alır.
Ağıllı radarlar avtomobilin həmin marşrut boyu orta sürətini də hesablayır. Beləliklə, sürücülər yalnız radarın qarşısından keçərkən deyil, bütün hərəkət trayektoriyası boyunca müəyyən olunmuş maksimal sürət həddinə əməl etməlidirlər. Sistemin əsas məqsədi yol təhlükəsizliyini artırmaq və sürət həddinin süni şəkildə azaldılıb-artırılması ilə cərimələrdən yayınma hallarının qarşısını almaqdır.
Hazırda texniki vasitələr test rejimində sınaqdan keçirilir. Sınaq müddəti başa çatdıqdan sonra radarların tam funksional şəkildə işə düşəcəyi və qayda pozuntularının avtomatik olaraq qeydə alınacağı gözlənilir. Rəsmi qurum sürücülərə xəbərdarlıq edərək qeyd edir ki, yeni sistem təhlükəsizliyin təmin olunması üçün nəzərdə tutulub və hərəkət zamanı yol nişanlarına ciddi riayət edilməlidir.
Məlumata görə, Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 129 kilometrlik ödənişli hissəsində 20-yə yaxın məntəqədə radarlar və xüsusi texniki vasitələrin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Ödənişli yolda sürət həddinin artırılması ilə bağlı təkliflər də müzakirə olunur.
Hazırda yolda ən yüksək sürət həddi qanunvericiliyə uyğun olaraq 110 km/saatdır. Yolun başlanğıc nöqtəsi - Yeni Yaşma ödəmə məntəqəsindən, son nöqtəsi - Yeni Sudur ödəmə məntəqəsinədək olan hissəsində bütün yol boyu sürət həddini göstərən nişanlara rast gəlmək olar.
Qeyd edək ki, ödənişli yolda maksimal sürət həddi, radar və müşahidə kameralarını göstərən yol nişanları isə bu ilin yanvar ayında quraşdırılıb.
