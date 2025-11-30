https://news.day.az/azerinews/1798819.html ABŞ-də atışma baş verib ABŞ-nin Kaliforniya ştatının Stokton şəhərində ailə şənliyi zamanı baş verən atışmada azı dörd nəfər həlak olub. Day.Az-ın məlumatına görə, CBS bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən xəbər yayıb. Məlumata əsasən, daha 10 nəfər güllə yarası alıb.
Məlumata əsasən, daha 10 nəfər güllə yarası alıb. Ad günü məclisi zamanı ziyafət salonunda atəş açan şübhəli barədə hələlik heç bir məlumat açıqlanmayıb.
