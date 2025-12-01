https://news.day.az/azerinews/1798963.html “Prius”la 50 yaşlı kişini vurub öldürdü Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində Zakir Musayev idarə etdiyi "Toyota Prius" markalı avtomobillə piyada 1975-ci il təvəllüdlü Elşən Paşa oğlu Əskərovu vurub.
