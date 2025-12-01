“Prius”la 50 yaşlı kişini vurub öldürdü

Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində Zakir Musayev idarə etdiyi "Toyota Prius" markalı avtomobillə piyada 1975-ci il təvəllüdlü Elşən Paşa oğlu Əskərovu vurub.

Sabunçu Tibb Mərkəzinin Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən piyada orada vəfat edib.

Faktla bağlı Sabunçu RPİ-də cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.