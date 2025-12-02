https://news.day.az/azerinews/1799036.html Darçınlı suyun möcüzəvi təsiri Arıqlamaq üçün ən ideal üsullardan biri də darçınlı sudur. Pəhrizlə birgə bir həftə darçınlı su içsəniz 5 kiloqrama yaxın çəki ata bilərsiniz. Day.Az xəbər verir ki, Axşam.az bu möhtəşəm içkinin hazırlanmasını təqdim edir: Bir stəkan suyu qaynadın. Daha sonra içinə bir çay qaşığı darçın əlavə edin.
Arıqlamaq üçün ən ideal üsullardan biri də darçınlı sudur. Pəhrizlə birgə bir həftə darçınlı su içsəniz 5 kiloqrama yaxın çəki ata bilərsiniz.
Day.Az xəbər verir ki, Axşam.az bu möhtəşəm içkinin hazırlanmasını təqdim edir:
Bir stəkan suyu qaynadın. Daha sonra içinə bir çay qaşığı darçın əlavə edin. Mayeni ilıq halda yeməkdən əvvəl qəbul edin.
Qeyd edək ki, darçını qatığa da əlavə edərək yeyə bilərsiniz. Bu da eyni qaydada sizə arıqlamağa kömək edəcək.
