Nişana dəvət alsa da getmədi Müğənni Tacir Şahmalıoğlu həmkarı Şəbnəm Tovuzlunu övladının nişan mərasiminə çağırdığını, amma gəlmədiyini bildirib. Axşam.az xəbər verir ki, Şəbnəm bunun səbəbini açıqlayıb. O bildirib ki, nişana gec dəvət alıb: "Həmin gün 2 toy məclisim var idi. 12-nin yarısı sonuncu məclisdən çıxdım. Sumqayıtda olduğu üçün gedə bilmədim.
