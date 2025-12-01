Nişana dəvət alsa da getmədi

Müğənni Tacir Şahmalıoğlu həmkarı Şəbnəm Tovuzlunu övladının nişan mərasiminə çağırdığını, amma gəlmədiyini bildirib. 

Axşam.az xəbər verir ki, Şəbnəm bunun səbəbini açıqlayıb. O bildirib ki, nişana gec dəvət alıb:

"Həmin gün 2 toy məclisim var idi. 12-nin yarısı sonuncu məclisdən çıxdım. Sumqayıtda olduğu üçün gedə bilmədim. Mənə məclisi 2 gün əvvəl deyib, artıq digər toy sifarişlərini almışdım. Bakıda olsaydı, gedib baş çəkəcəkdim. Oğlunun qarşıda toyu var, ora mütləq gedəcəyəm. Həmin gün yüz toy dəvəti alsam da qəbul olmayacağam". 