50-dən çox avtomobil toqquşdu

Elxan Əliyev
ABŞ-ın İndiana ştatında Şükran Günü tətilindən sonra yaranan nəqliyyat sıxlığı və güclü qar yağışı səbəbindən 50-dən çox avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol qəzası baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da, nəqliyyat vasitələrinə ciddi maddi ziyan dəyib.
Qəza səbəbindən bir çox sürücü yollarda köməksiz vəziyyətdə qalıb. Ştat rəhbərliyi təhlükəsizliyi təmin etmək üçün zəruri hallar istisna olmaqla avtomobillə səyahəti müvəqqəti olaraq qadağan edib.
Day.Az
