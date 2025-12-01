https://news.day.az/azerinews/1799110.html Aeroportlarda VİP xidmətlərdən istifadə hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısı genişləndirilib Azərbaycan Respublikasının hava limanlarında xüsusilə mühüm şəxslər (VİP) və rəsmi nümayəndə heyətləri salonlarının xidmətlərindən istifadə hüququ olan Azərbaycan Respublikasının vəzifəli şəxslərinin siyahısı genişləndirilib. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Protokol Xidmətinin rəisi, habelə ailə üzvləri həmin siyahıya daxil edilib.
