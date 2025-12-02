https://news.day.az/azerinews/1799232.html Bu şəxslərin maaşı artırıldı - 2 150 AZN oldu Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) Elmi Şurasının qərarına əsasən, universitetin professor-müəllim heyətinin və digər əməkdaşlarının əməkhaqları artırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsi məlumat yayıb.
Qərara görə, dekan, kafedra müdirləri, dosent, baş müəllim və müəllimlərin əmək haqqı 15-20%, tyutorların əmək haqqı 33%, laborantların əmək haqqı isə 20% artırılıb.
Bu artımlardan sonra professor-müəllim heyətinin əməkhaqları belə müəyyən edilib:
Professor: 2 150 AZN;
Dosent: 1 700 AZN;
Baş müəllim: 1 500 AZN;
Müəllim: 1 350 AZN.
