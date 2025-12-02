Mətanətin sözləri Vasifi AĞLATDI - "Çörək almağa pulum yox idi" - VİDEO
Müğənni Mətanət Əsədova həmkarı, Əməkdar artist Vasif Məhərrəmlinin ona göstərdiyi böyük dəstəkdən danışarkən emosiyalarına hakim ola bilməyib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Bir gün" verilişində bildirib ki, həyatının ən çətin günlərindən birində Vasif Məhərrəmli onun yanında olub:
"Bir vaxtlar imkanım yox idi, evdə oturmuşdum, hətta çörək almağa belə pulum çatmırdı. Vasif həmin gün tanınmış iş adamlarının məclisini idarə edirdi. Məni çağırdı və səhnədə 'kəsmə şikəstə' oxumağımı istədi. Halbuki o məqamda bunun yeri deyildi".
Əsədovanın sözlərinə görə, o, mahnını ifa etdikdən sonra məclis iştirakçıları ona pul verməyə başlayıb:
"Vasifin qarşısına böyük məbləğdə pul yığdılar və o, həmin pulların hamısını gətirib mənə verdi. Bu mənə o qədər təsir etdi ki, məclisi tərk edəndə ağlamağa başladım. Vasif də məni qucaqlayıb ağladı. Dedi, ölmüşəm ki, elə söz dedin".
Mətanət Əsədova əlavə edib ki, Vasif Məhərrəmlinin etdiyi bu yaxşılığı heç vaxt unutmayacaq:
"Arxanda dayanacaq, dərdini bölüşəcəyin insan çox az olur. Vasifin mənə etdiyi yaxşılığı heç kim etməyib. Bağışlamadığım birinin başına bir iş gəlsə, hamıdan tez o, köməyə qaçar".
Sənətçinin bu açıqlaması sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
