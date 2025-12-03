https://news.day.az/azerinews/1799319.html Şampuna bu qarışımı əlavə edin - saçınız 7 gün yağlanmayacaq Saçların tez-tez yağlanması problemi ilə üzləşirsinizsə, mütəxəssislər şampuna çay ağacı yağı, limon suyu və bir neçə damcı lavanda yağı əlavə etməyi tövsiyə edir.
Saçların tez-tez yağlanması problemi ilə üzləşirsinizsə, mütəxəssislər şampuna çay ağacı yağı, limon suyu və bir neçə damcı lavanda yağı əlavə etməyi tövsiyə edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qarışım saç diblərindəki artıq yağı azaldır, baş dərisini təmiz saxlayır və saçları təravətli saxlayaraq yağlanmanı 7 günə qədər gecikdirə bilər.
Hər gün yumaq yerinə, 2-3 gündə bir istifadə edərək saç sağlamlığını qorumaq mümkündür.
Allergiyası olanlar əvvəlcə dəri testindən keçməlidir.
