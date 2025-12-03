https://news.day.az/azerinews/1799320.html Mətbəxinizdə varsa, dərhal atın! Uzun müddət açıq qalmış zeytun yağı oksidləşərək toksik maddələr əmələ gətirir və ürək-damar sağlamlığı üçün təhlükə yaradır. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qida mütəxəssisləri bildirir ki, açıq zeytun yağı hava, işıq və istiliklə təmasda kimyəvi strukturunu dəyişir, faydalı maddələr azalır, zərərli komponentlər isə artır.
Mətbəxinizdə varsa, dərhal atın!
Uzun müddət açıq qalmış zeytun yağı oksidləşərək toksik maddələr əmələ gətirir və ürək-damar sağlamlığı üçün təhlükə yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qida mütəxəssisləri bildirir ki, açıq zeytun yağı hava, işıq və istiliklə təmasda kimyəvi strukturunu dəyişir, faydalı maddələr azalır, zərərli komponentlər isə artır. Xüsusilə xroniki xəstələr üçün risk daha yüksəkdir.
Zeytun yağını sərin, qaranlıq yerdə, tünd şüşə qabda və yaxşı bağlanmış qapaqla saxlamaq tövsiyə olunur.
İdeal halda açıq yağ 3-6 ay ərzində istifadə edilməlidir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре