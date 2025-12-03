Bakıda ötən ay yeni tikililərdə mənzillərin qiyməti necə dəyişib? - AÇIQLAMA
Cari ilin noyabr ayında Bakının bütün rayonlarında yeni tikili mənzillərin qiymətlərində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artım müşahidə edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə "Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti" İctimai Birliyinin sədri Vüqar Oruc məlumat verib.
O bildirib ki, ən yüksək bahalaşma və qiymət səviyyəsi Nəsimi rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, həmin rayonda yeni tikili mənzilin qiyməti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,7 % artıb. Bu rayon üzrə yeni tikili mənzilin 1 kv.metrinin satış qiyməti 3670 manat təşkil edir.
Yasamal, Nərimanov, Xətai, Səbail rayonlarında da mənzil bazarındakı qiymətlərdə artım müşahidə edilib. Yasamal rayonunda yeni tikili mənzilin qiyməti ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21,7%(1kv.metr 2961manat), Nərimanov rayonunda 22,2 % (1kv.metr 3888 manat), Xətai rayonunda 19,3 %(1kv.metr 3034 manat), Səbail rayonunda isə 18,4%(1kv.metr 3830manat) artım müşahidə edilib.
Nizami rayonunda köhnə tikili mənzilin 1 kv.metrinin satış qiyməti 2765 manat(16,5% artım), Binəqədi rayonunda 2722 manat(10,1 %artım), Suraxanı rayonunda 2132 manat (10,3% artım), Sabunçu rayonunda 2622 manat (12,1% artım), Qaradağ rayonunda 1739 manat (8,7% artım), Pirallahı rayonunda 1396 manat(7,8% artım), Xəzər rayonunda 2296 manat (7,8% artım) təşkil edib.
