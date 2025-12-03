Erlinq Haaland qollarının sayını 100-ə çatdırıb

"Mançester Siti" İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunda "Fulhem" üzərində 5:4 hesablı qələbə qazanıb.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər"in hücumçusu Erlinq Haaland bu görüşdə növbəti dəfə fərqlənib. Bu qol norveçli forvardın İngiltərə çempionatında vurduğu 100-cü qol olub.

 

25 yaşlı futbolçu Premyer Liqa tarixində 100 və daha çox qol vurmağı bacaran 35-ci oyunçuya çevrilib.

Xatırladaq ki, İngiltərə çempionatının ən yaxşı bombardiri hələ də Alan Şirerdir. Onun aktivində 260 qol var. Şirerin ardından Harri Kane (213) və Ueyn Runi (208) gəlirlər.