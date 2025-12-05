https://news.day.az/azerinews/1800052.html MN-in Tibbi Sənədlər Arxivinin rəisi saxlanıldı Müdafiə Nazirliyi Tibbi Sənədlər Arxivinin rəisi saxlanılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Arxivin rəisi mayor Ruhin Tağıyev korrupsiya cinayətində şübhəli bilinir. Mayor Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən istintaqa cəlb edilib. Hazırda o, Baş İdarədə dindirilmədədir.
MN-in Tibbi Sənədlər Arxivinin rəisi saxlanıldı
Müdafiə Nazirliyi Tibbi Sənədlər Arxivinin rəisi saxlanılıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Arxivin rəisi mayor Ruhin Tağıyev korrupsiya cinayətində şübhəli bilinir.
Mayor Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən istintaqa cəlb edilib. Hazırda o, Baş İdarədə dindirilmədədir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре