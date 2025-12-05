MN-in Tibbi Sənədlər Arxivinin rəisi saxlanıldı

Müdafiə Nazirliyi Tibbi Sənədlər Arxivinin rəisi saxlanılıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Arxivin rəisi mayor Ruhin Tağıyev korrupsiya cinayətində şübhəli bilinir.

Mayor Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən istintaqa cəlb edilib. Hazırda o, Baş İdarədə dindirilmədədir.