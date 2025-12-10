TƏBİB-dən Gəncədəki zəhərlənmə ilə bağlı AÇIQLAMA
Gəncədə orta məktəb şagirdləri arasında zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, TƏBİB-dən AZƏRTAC-ın bölgə müxbirinə verilən məlumata görə, 8 nəfər (5 kişi cinsli, 3 qadın cinsli) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhhət adına xəstəxananın Yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Bildirilib ki, dəqiqləşdirilməmiş mənşəli qastroenteritlər və kolitlər diaqnozu təyin edilən pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.
Qeyd edək ki, dünən axşam radələrində Gəncə şəhəri, M.Ş.Vazeh adına 16 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri yedikləri dönərdən zəhərlənmə iddiası ilə xəstəxanaya hospitalizasiya olunublar.
Gəncədə orta məktəb şagirdləri arasında zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Gəncə şəhəri, M. Ş. Vazeh adına 16 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri yedikləri dönərdən zəhərləniblər.
7 nəfər şagird zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Dərhal onlara yardım edilib, vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
